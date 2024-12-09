Gazeteci Ferit Demir Kalp Krizi Geçirdi
Munzur Press Genel Yayın Yönetmeni ve Tunceli Gazeteciler Derneği Başkanı Ferit Demir, sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi. Anjiyo amacıyla ameliyata alınan Demir'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Gazeteci Ferit Demir, sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçirerek Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AMELİYATA ALINDI
Yapılan incelemelerde kalp damarlarında tıkanıklık olduğu belirlenen Demir, anjiyo işlemi için ameliyata alındı.
Demir'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Ferit Demir, son dönemde Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinin aydınlatılması noktasında bölgeden oldukça kritik haberler geçmesiyle gündeme gelmişti.
Kaynak: Munzur Press
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