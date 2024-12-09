Gazeteci Ferit Demir Kalp Krizi Geçirdi

Munzur Press Genel Yayın Yönetmeni ve Tunceli Gazeteciler Derneği Başkanı Ferit Demir, sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi. Anjiyo amacıyla ameliyata alınan Demir'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Son Güncelleme:
Gazeteci Ferit Demir Kalp Krizi Geçirdi

Gazeteci Ferit Demir, sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçirerek Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AMELİYATA ALINDI

Yapılan incelemelerde kalp damarlarında tıkanıklık olduğu belirlenen Demir, anjiyo işlemi için ameliyata alındı.

Demir'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Ferit Demir, son dönemde Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinin aydınlatılması noktasında bölgeden oldukça kritik haberler geçmesiyle gündeme gelmişti.

Narin Cinayetinde Yeni Detaylar: İtirafçı Nevzat Bahtiyar Yeni Avukatına Ne Anlattı?Narin Cinayetinde Yeni Detaylar: İtirafçı Nevzat Bahtiyar Yeni Avukatına Ne Anlattı?Güncel
Narin Cinayetiyle İlgili Yeni İddia! Eve Gittikten Sonra mı Öldürüldü?Narin Cinayetiyle İlgili Yeni İddia! Eve Gittikten Sonra mı Öldürüldü?Güncel

Kaynak: Munzur Press

Etiketler
Ferit Demir
Son Güncelleme:
Köylülerin Gizli Yoğurt Sırrı: Sadece 2 Tane ile Taş Gibi Yoğurt Yapılıyor Köylülerin Gizli Yoğurt Sırrı: Sadece 2 Tane ile Taş Gibi Yoğurt Yapılıyor
Bariyerleri Aşan Yolcu Otobüsü Karşı Şeride Geçti, Yaralılar Var Bariyerleri Aşan Otobüs Karşı Şeride Geçti, Yaralılar Var
Börekçide Dehşet Anları: Eşini Ağır Yaralayıp Arkadaşını Öldürdü Börekçide Dehşet Anları: Eşini Ağır Yaralayıp Arkadaşını Öldürdü
Bahar'dan Beklenmedik Veda! Show TV'nin En Çok İzlenen Dizisiydi Bahar'dan Beklenmedik Veda! Show TV'nin En Çok İzlenen Dizisiydi