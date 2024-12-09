Gazeteci Ferit Demir Kalp Krizi Geçirdi

Gazeteci Ferit Demir, sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçirerek Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AMELİYATA ALINDI

Yapılan incelemelerde kalp damarlarında tıkanıklık olduğu belirlenen Demir, anjiyo işlemi için ameliyata alındı.

Demir'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Ferit Demir, son dönemde Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinin aydınlatılması noktasında bölgeden oldukça kritik haberler geçmesiyle gündeme gelmişti.

Kaynak: Munzur Press