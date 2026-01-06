Gazeteci Ersoy'un Avukatından Çarpıcı İddia: 'Veyis Ateş Bulaştırdı'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un ek ifadesine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Ersoy’un avukatı Hüseyin Kaya, müvekkilinin savcılıktaki ek ifadesinde kendisine ilk kez uyuşturucu teklif eden ismi açıkladığını söyledi.

Süperhaber’e konuşan Kaya, dosyada uyuşturucu ticareti, şantaj ya da örgütlü suç iddialarının yer almadığını belirterek, soruşturmanın yalnızca kullanım iddiası üzerinden yürütüldüğünü ifade etti. Kaya, Ersoy’un ilk ifadesinde uzun süredir uyuşturucu kullanmadığını söylediğini, daha sonra ise bu beyanına açıklık getirdiğini aktardı.

VEYİS ATEŞ İDDİASI

Avukat Hüseyin Kaya’nın aktardığına göre Ersoy, ek ifadesinde "Uyuşturucuya beni Veyis Ateş başlattı, ilk teklif ondan geldi" dedi. Ersoy’un, Veyis Ateş ile yakın bir ilişkisi bulunduğunu, bir ortamda yapılan teklif üzerine uyuşturucu kullanmaya başladığını savcılığa anlattığı belirtildi. Kaya, bu ek ifadenin herhangi bir hukuki stratejiyle verilmediğini de vurguladı.

Veyis Ateş.

ELA RÜMEYSA CEBECİ DOSYASI

Kaya ayrıca, aynı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan spiker Ela Rumeysa Cebeci ile Ersoy’un dosyalarının ayrılması gerektiğini savunduklarını söyledi. Müvekkili ile Cebeci arasında herhangi bir ilişkinin dosyada yer almadığını belirten Kaya, soruşturmanın ayrı yürütülmesinin daha doğru olacağını dile getirdi.

Öte yandan Can Holding soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Kenan Tekdağ’a ilişkin değerlendirmelere de değinen Kaya, bu dosyada suçlamaya dayanak bir iddia bulunmadığını, Ersoy ile Tekdağ arasında yalnızca patron-çalışan ilişkisi olduğunu söyledi.

