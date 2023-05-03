Sergen Yalçın şampiyon oldu, Sedat Peker'i aradı: 'Abi bari bu hafta yapmasaydın'

GERÇEK GÜNDEM - Gazeteci Erk Acarer’in kaleme aldığı, hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in ifşalarının anlatıldığı “Aslan Avı” Destek Yayınları tarafından yayımlandı.

“Türkiye’nin son 3 yılından 30 yıl geriye uzanan kirli tarihinin bir özeti” olarak adlandırılan “Aslan Avı”nda, Sedat Peker’in ifşaları, Musa Anter cinayeti, JİTEM ve firari FETÖ’cü eski savcı Zekeriya Öz’e ilişkin bilinmeyenler anlatıldı.

“ABİ ALLAH AŞKINA BU HAFTA BARİ VİDEO YAYIMLAMASAYDIN”

Kitabın “Sergen Yalçın’dan Peker’e: ‘Şimdi Sırası mıydı?’” başlıklı bölümünde anlatılar da dikkat çekti. Bu bölümde, 16 Mayıs 2021 tarihinde Süper Lig’de şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş’ın teknik direktörü Sergen Yalçın’ın, Sedat Peker ile konuşmasından bahsedildi.

Peker’in paylaşımları üzerine gündem olduğu günlerde şampiyon olan Beşiktaş’ın teknik direktörü Yalçın’ın Peker’i telefonla aradığı anlatıldı. Yalçın’ın Peker’e, “Abi Allah aşkına bu hafta bari video yayımlamasaydın” dediği ifade edildi.

İşte o bölümde yer alan ilgili kısım:

Peker, 3’üncü videosunu yayımladığı hafta yani, 16 Mayıs 2021 tarihinde Süper Lig’de Beşiktaş şampiyonluğunu ilan etti. Siyah- beyazlı camianın coşkusu ve videoları bile Peker’in gerisinde kalmıştı. Takımın teknik direktörü olan Sergen Yalçın, Peker’i aradı ve “Abi Allah aşkına, bu hafta bari video yayımlamasaydın. Bizim şampiyonluk boşa gitti. Herkesin gündeminde yine senin videon var. Bu kadar önemli şeyleri, bizim şampiyonluğa denk getirecek dönemi mi buldun?” diye sorup, gülerek sitem etti

Kaynak: Gerçek Gündem