Gazeteci Enver Aysever Hakkında İstenen Ceza Belli Oldu

Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, 'Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur' sözleri nedeniyle gözaltına alınan Enver Aysever, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan' tutuklandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı yürütülen soruşturma tamamlandı.

Enver Aysever ifadesinde videonun bir bölümünün kesilerek sosyal medyada yayınlandığını, bunun bilinçli olarak yapıldığını ve kendisinin hedef gösterildiğini, videonun bütünün incelenmesi halinde kendisinin Ekrem İmamoğlu'nun babası olan Hasan İmamoğlu'nun bazı açıklamalarına istinaden bu videoyu çektiğini söyledi.

1 YILDA 3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Aysever hakkında, ‘Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme’ suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianame Küçükçekmece 30. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Kaynak: DHA