TRT’deki nepotizm ve kamu kaynaklarının kötüye kullanımına ilişkin, anonim bir X hesabında yapılan paylaşımlar gerekçe gösterilerek tutuklan gazeteci Elif Akkuş hakkında tahliye kararı verildi.

25 yılı aşkın bir süredir TRT’de çalışan Elif Akkuş, 20 Ekim’de Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklanmıştı.

Haberi duyuran Akkuş’un avukatı Hüseyin Ersöz, “Gazeteci Elif Akkuş tahliye edildi. Birkaç saat içinde Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan serbest bırakılacak” dedi.

NE OLMUŞTU?

25 yıldır TRT’de çalışan Elif Akkuş, 20 Nisan’da hiçbir gerekçe gösterilmeden açığa alınmıştı. Akkuş, üç aylık “görevden uzaklaştırma tedbiri”nin ardından TRT binasına alınmamıştı. Akkuş, Ankara 25. İdare Mahkemesi’ne dava açarak konuya ilişkin hukuki süreç başlatmıştı.

Bu süreçte Elif Akkuş’un avukatı Ersöz de üç aylık uzaklaştırmanın bittiğini ancak müvekkilinin TRT binasından içeri alınmadığını ve dilekçelerine yanıt verilmediğini söylemişti. Akkuş, 16 Ekim’de Ankara’da gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

Akkuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak", "tehdit", "şantaj" ve "iftira" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem