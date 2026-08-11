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ANKA İstanbul Temsilciliği görevini yürüten, Hürriyet, Cumhuriyet, Anadolu Ajansı, Dünya ve Halk TV'de görev yapan deneyimli gazeteci Dürdane Kırçuval hayatını kaybetti.

Kırçuval'ın, eşi Habertürk TV programcısı Kerem Kırçuval ve kızıyla birlikte tatil için bulunduğu Yunanistan'ın Kavala kentinde kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Kırçuval'ın cenazesinin perşembe günü Türkiye'ye getirileceği, yapılacak otopsinin ardından toprağa verileceği belirtildi.

DÜRDANE KIRÇUVAL KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksekokulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Kırçuval, gazetecilik kariyerine Akdeniz Haber Ajansı (AK Ajans) ile başladı. Ekonomik Panorama Dergisi, Ulusal Basın Ajansı (UBA), Cumhuriyet, Anadolu Ajansı, Dünya ve Hürriyet gazetelerinde görev yaptı.

Çalışma hayatı, ekonomi, yargı ve siyasi parti muhabirliği yapan Kırçuval, uzun yıllar Başbakanlık ve Parlamento muhabiri olarak görev aldı. Dünya ve Hürriyet gazetelerinin yazı işleri kadrolarında da çalıştı.

Kırçuval, 2020'den bu yana ANKA Haber Ajansı'nın İstanbul Temsilciliği görevini yürütüyordu. Gazetecilik kariyeri boyunca önemli haberlere imza atan Kırçuval, eski Başbakan Tansu Çiller'le ilgili "Annesinin çıkınından çıkan servet" haberiyle Yolsuzlukla Mücadele Derneği tarafından "ONUR" belgesine layık görüldü. TBMM'deki "Ceylan Derisi Yolsuzluğu" haberiyle de Bülent Dikmener Haber Ödülü'nü aldı.

Kaynak: ANKA