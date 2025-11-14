Gazeteci Doğan Pürsün Hayatını Kaybetti

Almanya’da yarım asırdan fazla gazetecilik yapan, Türk basınının usta ismi Doğan Pürsün yaşamını yitirdi.

Türk basınının Almanya’daki öncü isimlerinden, Basın Şeref Kartı sahibi gazeteci Doğan Pürsün, 86 yaşında hayatını kaybetti. 45 yılı aşkın meslek hayatının büyük kısmını Almanya’da geçiren Pürsün, Avrupa’daki Türk toplumunun sesi olarak tanınıyordu. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), yayımladığı taziye mesajında "Gazetecilik mesleğine uzun yıllar başarıyla hizmet veren değerli meslektaşımız Doğan Pürsün’ü kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

2010’da Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü’ne layık görülen Doğan Pürsün, 22 Kasım Cumartesi günü Frankfurt yakınlarındaki Heiligenstock Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

DOĞAN PÜRSÜN KİMDİR?

1939 yılında İstanbul’da doğan Pürsün, Kabataş Erkek Lisesi’nin ardından İstanbul Gazetecilik ve Ticaret Okulu’ndan mezun oldu. 1956’da İstanbul Ekspres gazetesinde ekonomi muhabiri olarak mesleğe başladı; Akşam, Hürriyet, Tercüman ve Dünya gazetelerinde görev yaptı. 1960’ların sonunda Almanya’ya giderek Die Welt, Bild ve DPA’da gazetecilik yaptı. 1990’dan itibaren Dünya Gazetesi’nin Almanya temsilciliğini yürüttü, 'Emeklinin Danışmanı' köşesiyle Avrupa’daki Türk işçilerin sorunlarını gündeme taşıdı.

Kaynak: Haber Merkezi

