Gazeteci Barış Terkoğlu Serbest Bırakıldı

Gazeteci Barış Terkoğlu hakkında sanal medyada katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alındı. Jandarma tarafından Onlar TV binasından alınan Terkoğlu, ifadesi alınmak üzere Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü. Terkoğlu'nun savcılıktaki ifadesinin ardından adlî kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Terkoğlu yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adlî kontrol ile serbest bırakıldı.

Gazeteci Barış Terkoğlu hakkında sanal medyada katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Terkoğlu jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye getirilmesinin ardından savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Terkoğlu, 'Yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

TERKOĞLU SERBEST BIRAKILDI

Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Barış Terkoğlu, çıkarıldığı mahkemece 'Yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

