Gazeteci Barış Terkoğlu Serbest Bırakıldı
Gazeteci Barış Terkoğlu hakkında sanal medyada katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan gözaltına alındı. Jandarma tarafından Onlar TV binasından alınan Terkoğlu, ifadesi alınmak üzere Çağlayan Adliyesi'ne götürüldü. Terkoğlu'nun savcılıktaki ifadesinin ardından adlî kontrol talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Terkoğlu yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adlî kontrol ile serbest bırakıldı.
TERKOĞLU SERBEST BIRAKILDI
Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Barış Terkoğlu, çıkarıldığı mahkemece 'Yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: DHA
