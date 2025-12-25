Gazeteci Barış Terkoğlu Gözaltına Alındı

Gazeteci Barış Terkoğlu 'Halkı yanıltıcı bilgiyi yayma' suçundan jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Gazeteci Barış Terkoğlu hakkında sanal medyada katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi yayma' suçundan soruşturma başlatıldı. Terkoğlu jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Gazeteci Barış Terkoğlu Gözaltına Alındı - Resim : 1

BARIŞ TERKOĞLU KİMDİR?

Gazeteci-yazar Barış Terkoğlu, 1980 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. Gazetecilik eğitiminin ardından çeşitli ulusal gazetelerde görevini sürdürdü. Barış Terkoğlu, aynı zamanda Cumhuriyet gazetesinde köşe yazıları kaleme almaktadır.

Kaynak: DHA

