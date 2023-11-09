Gazeteci Barış Pehlivan yargılanıyor: Adliyede büyük kalabalık
3 aydır Maltepe Açık Cezaevi’nde tutulan ve denetimli serbestlik hakkından da yararlandırılmayan Gazeteci Barış Pehlivan'ın yargılanmasına başlandı.
Gazeteci Barış Pehlivan'ın denetimli serbestlik hakkı kullandırılmayarak 3 aydır Maltepe Açık Cezaevi’nde tutulduğu davanın duruşması bugün görülmeye başlandı.
Duruşma öncesi çok sayıda gazeteci ve yurttaş "Pehlivan'ın "özgürlük davası"na destek vererek Çağlayan Adliyesi'ne geldi.
Pehlivan açık cezaevinden aldığı yasal izinle bugünkü duruşmasına katıldı. Saat 13.30'da başlaması gereken duruşma henüz başlamadı
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