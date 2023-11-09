Gazeteci Barış Pehlivan yargılanıyor: Adliyede büyük kalabalık

3 aydır Maltepe Açık Cezaevi’nde tutulan ve denetimli serbestlik hakkından da yararlandırılmayan Gazeteci Barış Pehlivan'ın yargılanmasına başlandı.

Gazeteci Barış Pehlivan yargılanıyor: Adliyede büyük kalabalık

Gazeteci Barış Pehlivan'ın denetimli serbestlik hakkı kullandırılmayarak 3 aydır Maltepe Açık Cezaevi’nde tutulduğu davanın duruşması bugün görülmeye başlandı.

Duruşma öncesi çok sayıda gazeteci ve yurttaş "Pehlivan'ın "özgürlük davası"na destek vererek Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

Gazeteci Barış Pehlivan yargılanıyor: Adliyede büyük kalabalık - Resim : 1

Pehlivan açık cezaevinden aldığı yasal izinle bugünkü duruşmasına katıldı. Saat 13.30'da başlaması gereken duruşma henüz başlamadı

Ayrıntılar geliyor...

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