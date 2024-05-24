Gazeteci Alican Uludağ'a, Sinan Ateş davası tutuklusundan şikayet: İfadeye çağrıldı
Gazeteci Alican Uludağ, Sinan Ateş cinayeti soruşturması sebebiyle tutuklanan Serdar Öktem'in şikayeti üstüne ifadeye çağrıldığını açıkladı.
Yargı muhabiri Alican Uludağ ifadeye çağırıldı.
Adli konularda yaptığı haberlerle bilinen başarılı gazeteci Alican Uludağ, Sinan Ateş cinayeti soruşturması sebebiyle tutuklanan Serdar Öktem'in şikayeti üstüne ifadeye çağrıldığını duyurdu.
X hesabından paylaşım yapan Uludağ, şunları söyledi:
"Karakoldan aradılar. Sinan Ateş cinayetinin tutuklu sanığı Avukat Serdar Öktem'in şikayeti üzerine hakkımda soruşturma başlatıldı. İfadeye çağırıyorlar. Öktem'in, şikayetinde TCK'da yazmadığı madde kalmamış neredeyse."
Kaynak: Gerçek Gündem
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