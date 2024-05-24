Gazeteci Alican Uludağ'a, Sinan Ateş davası tutuklusundan şikayet: İfadeye çağrıldı

Gazeteci Alican Uludağ, Sinan Ateş cinayeti soruşturması sebebiyle tutuklanan Serdar Öktem'in şikayeti üstüne ifadeye çağrıldığını açıkladı.

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Gazeteci Alican Uludağ'a, Sinan Ateş davası tutuklusundan şikayet: İfadeye çağrıldı

Yargı muhabiri Alican Uludağ ifadeye çağırıldı.

Adli konularda yaptığı haberlerle bilinen başarılı gazeteci Alican Uludağ, Sinan Ateş cinayeti soruşturması sebebiyle tutuklanan Serdar Öktem'in şikayeti üstüne ifadeye çağrıldığını duyurdu.

X hesabından paylaşım yapan Uludağ, şunları söyledi:

"Karakoldan aradılar. Sinan Ateş cinayetinin tutuklu sanığı Avukat Serdar Öktem'in şikayeti üzerine hakkımda soruşturma başlatıldı. İfadeye çağırıyorlar. Öktem'in, şikayetinde TCK'da yazmadığı madde kalmamış neredeyse."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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