Gayrimenkul almak isteyenlere uyarı: 'Ev aldım' derken evsiz kalabilirsiniz!

SON DÖNEMDE POPÜLER OLDU

Ev sahibi olmak veya yatırım yapmak isteyenler son zamanlarda daha ucuz diye hisse tapulu konutlara yöneliyor hem de ciddi riskleri olmasına rağmen. Kimi bu risklerden habersiz kimi ise bile bile göze alıyor. Ev sahibi oldum derken o aldığınız hisse tapulu daire kentsel dönüşüme girerse her an evsiz kalabilirsiniz.