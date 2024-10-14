Gasilhanede Akılalmaz Olay! Öldü Sanılan Bir Kişi Daha Dirildi

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde öldü sanılarak gasilhaneye götürülen kadının aslında yaşadığı ortaya çıktı. Ambulansla apar topar hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde de 84 yaşındaki bir adamın cenaze namazı sırasında yaşadığı ortaya çıkmıştı.

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Gasilhanede Akılalmaz Olay! Öldü Sanılan Bir Kişi Daha Dirildi

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Öldü sanılarak gasilhaneye götürülen kadının kadının yaşadığı fark edildi.

Bunun üzerine sağlık ekiplerine haber verilirken kadın, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadın, kaldırıldığı hastanede hayata gözlerini yumdu.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE YAŞANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da kanser tedavisi gören, öldüğü sanılarak morga kaldırılan ve tabuta konulan 86 yaşındaki Halit Bayşu’nun da musalla taşındayken ölmediği ortaya çıkmıştı.

İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Halit Bayşu, burada yapılan tüm çabalara rağmen hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: Halk TV

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