Galatasaray'da Neler Oluyor? Karaborsa Bilet Skandalına Suç Duyurusu

Galatasaray, karaborsa bilet iddialarıyla çalkalanıyor. Fatih Altaylı'nın gündeme getirdiği karaborsa bilet skandalı ile ilgili, eski Galatasaray yöneticisi hukukçu Rezan Epözdemir, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda "Bilindiği üzere Ceza Muhakemesinde şikayet kişiye yönelik değil eyleme ilişkin yapılır. İşbu suç duyurumuz da Galatasaray Spor Kulübü üzerinden haksız kazanç temin edilmesi eylemine yöneliktir. Bu bakımdan Sayın Başsavcılığınızca önce fiile dair deliller toparlanmalı, olay örgüsü tespit edilmeli ve böylece belirlenecek failler bakımından soruşturma yürütülmelidir" denildi.

İŞTE TALEPLER

Suç duyurusunda talepler şöyle sıralandı:

1-) İddia sahipleri ile iddialarda adı geçen kişilerin ve Galatasaray Spor Kulübü’nün bilet ve kombine organizasyonundan sorumlu ve görevli kişilerin ifadelerinin temin edilmesini,

2-) Aktifbank’a (Aktif Yatırım Bankası A.Ş.) müzekkere yazılarak passolig sisteminde son iki yıl içerisinde Galatasaray Spor Kulübü’ne ayrılan bilet sayısını ve yapılan alım ve aktarımları, özellikle toplu alımları gösteren kayıtların celbini,

a) Gelen müzekkere cevabında, sürekli olarak aynı T.C kimlik numaralı kişilere yükleme yapılıp yapılmadığının ve bu T.C kimlik numaralarından üçüncü kişilere devir gerçekleşip gerçekleşmediğinin incelenmesini,

b) Bu yönde bir tespit söz konusu olur ise, bu T.C kimlik numaralı kişilerin ifadelerinin temin edilmesini ve iddialarda adı geçen diğer kişiler ve kulüp profesyonelleri ile aralarındaki ilişkiyi ortaya koymak üzere HTS ve baz sinyalizasyon kayıtlarının dosyaya celp edilmesini,

c) Yine bu T.C. kimlik numaralı kişilerin aktif ve pasif (yakın zamanda kapatılanlar dahil) banka hesap dökümlerinin dosyaya celbini,

ç) Önceden belirlenmiş bu T.C kimlik numaraları üzerinden devir yapılan üçüncü kişilerin kimlik bilgilerinin tespiti sonrası bilet satın alma işlemini nereden gerçekleştirdiklerinin ve ödeme yöntemlerinin belirlenebilmesi için ifadelerine başvurulmasını,

d) Biletlerin tükendiğine ilişkin açıklama yapıldıktan veya passolig sistemi üzerinden bilet satışı durdurulduktan sonra kulüp tarafından üçüncü kişilere bilet tanımlaması yapılıp yapılmadığının tespit edilmesini,

e) Tüzel kişilere toplu şekilde bilet yüklemesi yapıldıysa bu aktarımın hangi kapsamda yapıldığının, kulüp ve toplu bilet yüklemesi yapılan tüzel kişiler arasında bir sponsorluk anlaşmasının bulunup bulunmadığının araştırılmasını ve bu tüzel kişilerin yetkililerinin ifadelerinin temin edilmesini,

f) Yine bu tüzel kişiliklerin yetkilileriyle irtibatı ve ilişkisi olan kulüp profesyonelleri ve yöneticileri ile üçüncü kişilerin arasındaki HTS ve baz sinyalizasyon kayıtlarının dosyaya celp edilmesini,

3-) Yine iddialarda adı geçenlerin banka hesap kayıtlarının celbi ile bilirkişi vasıtasıyla dökümünün yaptırılmasını, varsa olağandışı hesap hareketlerinin tespit edilmesini,

4-) MASAK’a müzekkere yazılarak, 5237 sayılı TCK m. 282’de düzenlenen “Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçunun işlenip işlenmediği konusunda ayrıntılı inceleme ve araştırma yaptırılmasını,

5-) Stat güvenlik odası arkasında bulunduğu iddia edilen gizli odayı gören kamera kayıtlarının kaybolmadan önce evleviyetle celbi ile bilirkişi vasıtasıyla inceleme yaptırılmasını,

6-) Toplanan deliller mucibince koşulların oluşması halinde 5271 sayılı CMK 100 vd. maddeleri uyarınca "tutuklama", madde 128 uyarınca "taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma", madde 135 uyarınca "iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması" ile madde 140’da düzenlenen "teknik araçlarla izleme" başta olmak üzere gerekli koruma tedbirlerinin tatbikini,

7-) İlgililer hakkında müsnet suçlardan iddianame düzenleyerek emsal mahiyette cezalandırılmaları için kamu davası ikame edilmesini Sayın Başsavcılığınızdan saygılarımla talep ederim.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon oynadığı; Fenerbahçe, Bayern Münih ve Manchester United maçının biletlerinin satışa çıktıktan dakika sonra tükendiği ortaya çıkmıştı. Bu olayın gündeme gelmesinin hemen ardından sarı-kırmızılı yönetim, bilet satışından ve kombinelerden sorumlu kişinin yardımcısı konumundaki Emircan isimli şahsın kulüpteki konumu değiştirilmişti.

FATİH ALTAYLI'NIN İDDİALARI NELER?

Karaborsa bilet skandalını gündeme getiren Fatih Altaylı'nın iddiaları ise şöyle:

1- Emircan adlı bu şahsın banka hesaplarının bir an önce incelenmesi gerekir. Çünkü kulüp içinden gelen bilgilere göre paralar bu kişinin hesabına aktarılıyor. Oradan paylaştırılıyor. Ayrıca kulüp yönetiminde önemli bir konumdaki bir kişinin şoförü olarak bilinen Ümit Bey’in banka hesapları acilen incelenmeli. Bu hesaba gelen paralar var ise bu paranın kaynağı soruşturulmalı.

2- Galatasaray’ın stadındaki kamera kayıtları incelendiğinde stat güvenlik odasının arka tarafındaki gizli bir oda dikkat çekecektir. Derbi maçlarının ve önemli maçların oynandığı günler bu odayı üç kişinin üs olarak kullandığı görülecek. Bu üç kişi Eray Yazgan, Alper Narman ve eski Adnan Oktar müridi Bora Bahçetepe. Kulüp çalışanlarının bana verdiği bilgiye göre kayıt dışı bilet operasyonu bu odadan idare ediliyor. Güvenlik kamerası kayıtları silinmeden bu kayıtların güvenceye alınması gerek.

Tüm bu yazdıklarım, kulüp çalışanları tarafından bilinen ve yönetim tarafından organize edildiği için içleri kan ağlayarak bunu izlemek zorunda kalan görevliler tarafından bana aktarılan bilgiler. Tüm bunları ortaya çıkarıp soruşturması gereken yönetim kurulunun “temiz” üyeleri ise sessiz. Ve bu arada bu rezaleti organize edenler şu anda harıl harıl savcı organize etmeye çalışıyorlar. Kaçınılmaz hale gelen soruşturmanın hiç değilse Galatasaray Spor Kulübü üyesi ve bu işi kapatacak bir savcıya verilmesi için tüm siyasi güçlerini kullanıyorlar. Bunun için Federasyon yönetiminde bulunun bir Galatasaraylıyı da devreye sokmaya çalışıyorlar. Soruşturmanın Savcı A. A.’ya verilmesi halinde bu dosyanın kapatılacağını düşünüyorlar.

3- Adı geçen isimlerim son 2 yıldaki mal varlıkları incelenmeli. Gerekirse Masak bir araştırma yapmalı. Bu arada iddialar bununla sınırlı değil. Galatasaray’ın 21 Ağustos’ta deplasmanda Young Boys’a 3-2 yenildiği maç öncesi bir taraftar bilet almak istiyor. İsviçre kulübünü aradığında Galatasaray’a ayrılan biletlerin sarı kırmızılı kulübe gönderildiği aktarılıyor. Bu taraftar Galatasaray kulübünü aradığında ise bilet kalmadığı yönünde bir yanıt alıyor.

Bu gelişmeler üzerine, Almanya merkezli bir karaborsa bilet sitesinden VIP kategori bilet buluyor. Normalde 70 euro’ya satılması gereken biletler için tanesine 325 Euro ödeyerek iki bilet satın alıyor. Biletleri satın aldıktan sonra, bilet transferi için bilet sahibinin kişisel bilgileri site tarafından paylaşılıyor. Bileti B.D. isimli bir kadından almasına rağmen, biletler kendisine E.B.K. isimli bir şahıstan ve kurumsal bir e-posta adresi olan [email protected] üzerinden transfer ediliyor. Bu durumda, Galatasaray'ın uğratıldığı zarar bilet başına 250 euro ve eğer 1000 bilet için böyle bir durum varsa sadece tek maçda 250 bin Euro'luk bir kayıptan söz ediliyor.

Kaynak: Gerçek Gündem