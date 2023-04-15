Cumartesi Anneleri'ne gözaltı

Cumartesi Anneleri, Anayasa Mahkemesi'nin 16 Kasım 2022 tarihli Maside Ocak kararının ardından 942. Hafta buluşması için Galatasaray Meydanı'na çıkmak istedi.

Ancak polis, Galatasaray Meydanı'na çıkmak isteyenlere izin vermedi ve 13 kişiyi gözaltına aldı.

Aralarında Gerçek Gündem Sorumlu Haber Müdürü Faruk Eren'in de olduğu gözaltına alınan 13 isim şöyle: Hanım Tosun, Hanife Yıldız, Ali Ocak, Besna Tosun, Mikail Kırbayır, Feyyaz Yaman, Gülseren Yoleri, Faruk Eren, İrfan Bilgin, Hasan Karakoç, Kenan Yıldızerler, Zekine Türkeri, Arzu Aksakal.

Cumartesi Anneleri’nin 942. hafta açıklaması ise şöyle:

Güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındıktan sonra bir daha geri dönemeyenlerin aileleri, insan hakları savunucuları olarak buradayız. Biz, yıllarca Galatasaray Meydanı’nda “Kayıplarımızı istiyoruz, adalet istiyoruz!” diye haykıranlarız. Galatasaray’ı mezarsız, mekânız bırakılan sevdiklerimizle buluşma yeri yapanlarız. Anayasal haklarımızı kullanarak, “hakikat ve adalet istiyoruz!” diye ısrar ettiğimiz için yargılananlarız.

Hukuksuz gözaltılarla yıldırılmak istenenleriz. 942. haftamızda yine gözaltında kaybedilen yakınlarımız için buradayız. Anayasa Mahkemesi’nin de teslim ettiği, saygı gösterilmesini istediği Galatasaray’da toplanma ve basın açıklaması yapma hakkımıza sahip çıkıyoruz.

Bilindiği gibi Anayasa Mahkemesi, Maside Ocak kararı* ile Beyoğlu Kaymakamlığı’nın buluşmalarımızın engellenmesine dayanak gösterdiği gerekçeleri haklı ve ikna edici bulmadı. Galatasaray’daki varlığımızın demokrasinin gereği olduğuna vurgu yaptı. Cumartesi Anneleri/ İnsanları’nın toplantısını engellememesi konusunda Beyoğlu Kaymakamlığı’na açık bir ödev yükledi.

Kaymakamlık bu ödevi yerine getirerek Galatasaray Meydanı’ndaki ablukayı kaldırmak zorundadır. AYM kararlarını geciktirmeden uygulamak, Kaymakamlığın anayasal yükümlülüğüdür. 942. haftamızda bir kez daha ilan ediyoruz: “Kayıplarımız nerede” diye haykırmaktan asla ama asla vazgeçmeyeceğiz.

Kaynak: Gerçek Gündem