Galataport AVM'de Silahlar Patladı! Olayın Ayrıntılarını Gazeteci Hamza Çiftçi Anlattı

İstanbul Galataport AVM'de bulunan "Baylan" isimli restoranda kimliği belirsiz bir şahıs bilinmeyen bir nedenle silahla üç el ateş etti.

Hem restoranda hem de AVM'de bulunan müşteriler panikle kaçtı.

AVM içerisinde bulunan özel güvenlikler, şahsa müdahale edip silahına el koydu.

Olay yerine polis ekipleri intikal ederken, yaralanan kimse olmadı.

'TEPKİ GÖSTEREN MÜŞTERİYE 5-6 KİŞİ SALDIRDI'

Gazeteci Hamza Çiftçi, Galataport'taki olayın ayrıntılarını anlattı.

Baylan isimli restoranda üslubunun bozuk olduğunu belirtti garsonların, siparişini defalarca kez söylemesine rağmen gelmemesine tepki gösteren çocuklu adama 5-6 kişinin saldırdığını, bu olay üzerine saldırıya uğrayan müşterinin silahını çıkarıp havaya bir el ateş ettiğini ifade etti.

Hamza Çiftçi'nin paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Galataport Baylan’da üslubu bozuk garsonlar, siparişini defalarca kez söylemesine rağmen gelmemesine tepki gösteren çocuklu adama 5-6 kişi saldırdı. Adam, belindeki silahı çıkarıp havaya bir el ateş etti.

Detay: Bizden de birkaç kez söylememize rağmen sipariş alınmadı. Daha sonra gelen garson suratı beş karış bir şekilde siparişimizi aldı.

Yan masamızda çocuğuyla oturan bu adam da “Çayı 4-5 kez söylememe rağmen getirdiniz, kaçtır su istiyorum, suyum nerede?”dedi. Başka bir garson lafa girip, “Çay gelmediyse yoktur” dedi. Adam da “Bana süper vizörünü çağır” dedi. O garson “buradaki en üst kişi benim” dedi. Sonra adam masadan kalkıp kafenin içine girdi.

Burada diğer garsonlarla arasında tartışma çıktı(oradaki diyaloğa şahit olmadım), adamı çocuğu masada otururken iki kolundan ters bir şekilde sıkıca kavrayıp karga tulumba dışarı sürüklediler. Dışarıda ağız dalaşı sürerken, garsonlardan biri önce adamın sırtına yumruk attı sonra diğerleri adamın üstüne çullanarak yumruklamaya başladı.

Kavgayı ayırmak için garsonlara yürüdüğüm esnada yere düşen adam belindeki silahı çıkarıp havaya ateş etti. Eşimin ve arkadaşlarının yanına koştuğumda, eşimin çocuğu korumak için yere yatırdığını ve üzerine siper olduğunu gördüm. Sonra eşimi aldım, çocuk da babasının yanına gitti.

Adam gelen güvenliklere teslim oldu ve kafenin içinde polisin gelmesini bekledi. Adama sırtından yumruk atan garsonu da oradan ayrılırken mekanın biraz uzağında sigara içerken gördük. Güvenliklerden bazıları adamın silahının ruhsatlı olduğunu söyledi.