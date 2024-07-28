Galata Köprüsü’nde Kaza! Yaralılar Var

Galata Köprüsü’nde saat 00.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaköy’den Eminönü istikametinde seyir halinde olan hafif ticari aracın sürücüsü, bilinmeyen bir nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince park halindeki iki araca çarptı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yattı. Yan yatan araçta bulunan 1'i kadın 2 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazada park halindeki 3 araç ve hafif ticari araçta hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle Galata Köprüsü’nde trafik yaklaşık 1 saat durdu. Araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Ekipler, kazanın nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: İHA