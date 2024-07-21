Gabar Dağı'nda Petrol Sondaj Kulesi Devrildi: 2 İşçi Kurtarıldı

Şırnak'ta, Gabar Dağı'ndaki petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi. Enkaz altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı, diğer işçiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.

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Feci olay, sabah saatlerinde Gabar Dağı’ndaki 27 Nolu Şehit Aybüke Yalçın Petrol Arama Sahası'nda meydana geldi. Çalışma sırasında petrol sondaj kulesi henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Gabar Dağı'nda Petrol Sondaj Kulesi Devrildi: 2 İşçi Kurtarıldı - Resim : 1

3 işçi enkaz altında kalırken, bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, TPİC ve TPAO uzmanları ile jandarma ekipleri sevk edildi. Vali Cevdet Atay da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

Gabar Dağı'nda Petrol Sondaj Kulesi Devrildi: 2 İşçi Kurtarıldı - Resim : 2

2 İŞÇİ KURTARILDI

Yapılan çalışmada enkaz altındaki işçilerden 2’si çıkarıldı. Durumu ağır olan 1 işçi helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Gabar Dağı'nda Petrol Sondaj Kulesi Devrildi: 2 İşçi Kurtarıldı - Resim : 3

Enkaz altında kalan diğer işçinin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: DHA

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