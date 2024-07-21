Gabar Dağı'nda Petrol Sondaj Kulesi Devrildi: 2 İşçi Kurtarıldı
Şırnak'ta, Gabar Dağı'ndaki petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi. Enkaz altında kalan 3 işçiden 2'si kurtarıldı, diğer işçiyi arama çalışmaları ise devam ediyor.
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Feci olay, sabah saatlerinde Gabar Dağı’ndaki 27 Nolu Şehit Aybüke Yalçın Petrol Arama Sahası'nda meydana geldi. Çalışma sırasında petrol sondaj kulesi henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.
3 işçi enkaz altında kalırken, bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, TPİC ve TPAO uzmanları ile jandarma ekipleri sevk edildi. Vali Cevdet Atay da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip etti.
2 İŞÇİ KURTARILDI
Yapılan çalışmada enkaz altındaki işçilerden 2’si çıkarıldı. Durumu ağır olan 1 işçi helikopterle hastaneye kaldırıldı.
Enkaz altında kalan diğer işçinin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: DHA
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