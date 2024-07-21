Gabar Dağı'nda Petrol Sondaj Kulesi Devrildi: 2 İşçi Kurtarıldı

Feci olay, sabah saatlerinde Gabar Dağı’ndaki 27 Nolu Şehit Aybüke Yalçın Petrol Arama Sahası'nda meydana geldi. Çalışma sırasında petrol sondaj kulesi henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

3 işçi enkaz altında kalırken, bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, TPİC ve TPAO uzmanları ile jandarma ekipleri sevk edildi. Vali Cevdet Atay da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

2 İŞÇİ KURTARILDI

Yapılan çalışmada enkaz altındaki işçilerden 2’si çıkarıldı. Durumu ağır olan 1 işçi helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Enkaz altında kalan diğer işçinin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: DHA