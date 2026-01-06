Futbolda 'Bahis Soruşturması: Mert Hakan Yandaş ile Metehan Baltacı İçin Yeni Karar

Bahis soruşturmasında futbolcular Mert Hakan Yandaş ve Metehan Baltacı için tutukluluğa devam kararı verildi.

Futbolda 'Bahis Soruşturması: Mert Hakan Yandaş ile Metehan Baltacı İçin Yeni Karar
Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutukluluk incelemesi yapılan futbolcular Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş ve diğer 18 ismin tutukluluklarının devamına karar verildi.

Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında aralarında Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş, Galatasaraylı Metehan Baltacı ve eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın da bulunduğu 20 kişi 9 Aralık'ta tutuklanmıştı. Üst klasman hakemi Zorbay Küçük dahil 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Şüphelilerle ilgili bugün tutukluluk incelemesi yapılırken, Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş ve diğer 18 ismin tutukluluklarının devamına karar verildiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA

