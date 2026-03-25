'Futbolda Bahis' Davasında Galatasaraylı Futbolcu Metehan Baltacı Tahliye Edidi

Futbolda bahis ve şike soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş ile Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen hakkında 4'er yıldan 13'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

METEHAN BALTACI HAKİM KARŞISINDA

"Futbolda bahis" soruşturmasında tutuklanmasının ardından hakkında 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan futbolcu Metehan Baltacı İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısında.

OKAN BURUK DESTEK İÇİN ADLİYEDE

İlerleyen dakikalarda başlayacak olan duruşmaya Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, futbolcular Kazım Karataş, Doğan Alemdar ve Bertuğ Yıldırım Baltacı'ya destek için adliyeye geldi. destek için adliyeye gitti.

SAVUNMASI ORTAYA ÇIKTI

Metehan Baltacı:

İddianamede yer aldığı şekilde o maçlara etki etmedim. 2021’de Galatasaray akademisindeydim. U19 takımındaydım, A takımında değildim.

19 Mart 17 Nisan 2021 tarihlerinde bahis üyeliğim vardı. Yasal site olan Nesine sitesine üyeliğim vardı bu iki maça oynadım. U19 takımında yer alanlar A takımında yer alanlarla aynı yerde bulunmazlar bende o tarihlerde kimseyle irtibat halinde değildim A kadrosunda yer almadığım için söz konusu Galatasaray Rizespor maçında ve Göztepe Galatasaray maçında oynayanlarla iletişimim yoktu. Oynadığım bahiste de para kazanmadım.

Oynadığım bahis gol bahisidir. 2023-2024 sezonunda Galatasaray’ın A kadrosunda yer aldım. İlk resmi maçıma bu sezonda çıktım. A takımında yer aldıktan sonra bahis oynamadım. Soruşturmada bahsi geçen mesaj içerikleri ise futbol camiasında herkesin konuştuğu tarzda içeriklerdir. Mesajlardan da anlaşılacağı üzere kimseyle anlaşıp şike anlaşması yapmadım. Mesajlarda gelen herhangi bir kupon da yoktur. Hesabıma gelen para da yoktur. Ayrıca dolandırıcılık suçlamasını kabul etmiyorum. Bahis oynamanın suç olduğunu bilmiyordum. Suç olmadığını düşünüyorum. Herhangi bir hileli hareketle kimseyi aldatmadım. 12 yaşından beridir futbolla ilgileniyorum yıllardır emek veriyorum bu duruma düşmekten üzüntü duyuyorum. Ayrıyeten TFF’den hak mahrumiyeti cezası aldım. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum.

Baltacı "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılığa teşebbüs" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından yargılanıyor.

9 Aralık'tan bu yana tutuklu bulunan Baltacı hakkında Nitelikli dolandırıcılık ile şike ve teşvik primi suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Kaynak: İHA