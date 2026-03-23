Futbolcu Cinayetinde Sıcak Gelişme: Kalaycıoğlu ve Yıldızhan Dahil 7 Kişiye Tutuklama Talebi

İstanbul’da 19 Mart gecesi 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, düzenlenen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu gözaltına alındı. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen Alaattin Kadayıfçıoğlu'yla birlikte, şüphelinin annesi, şarkıcı İzzet Yıldızhan ve çeşitli isimlerin de aralarında bulunduğu toplam 10 kişi gözaltına alındı.

tv100'ün haberine göre Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babası Bilal Kadayıfçıoğlu savcılıktan serbest bırakıldı. Zuhal Kalaycıoğlu ve A. Ö. adli kontrol talebiyle sevk edildi. Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan’ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheliyse tutuklama talebiyle sevk edildi.

