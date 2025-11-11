Furkan Bölükbaşı Cumhurbaşkanı’na İfadeleri Nedeniyle Gözaltına Alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sosyal medyada kullandığı ifadeler nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bölükbaşı hakkında “Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı” suçlamasıyla gözaltı kararı verdi. Başsavcılığın talimatı doğrultusunda Bölükbaşı yakalanarak gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "X isimli sosyal paylaşım sitesinde Furkan Bölükbaşı isimli şahıs tarafından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na yönelik yapmış olduğu paylaşıma ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca TCK 310 maddesi uyarınca resen soruşturma başlatılmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımızca verilen gözaltı talimatı doğrultusunda şüpheli şahıs gözaltına alınmış olup, soruşturma kapsamında maddi gerçeğin açığa çıkarılması için işlemler titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Olay, Ömer Faruk adlı sosyal medya kullanıcısının 10 Kasım 2025 tarihli paylaşımına Bölükbaşı’nın verdiği yanıt nedeniyle gündeme geldi. Ömer Faruk paylaşımında şunları yazmıştı: "10 Kasım 2025 tarihli M.Kemal'in ölüm yıldönümü resmi merasimini biraz takip ettim. Tayyip Erdoğan ile Adalet ve Kalkınma Partisine hikmet-i ilahiye gereği çok sağlam bir yenilgi tattırılacağı kanaatim kuvvetlendi..."

Bölükbaşı ise yanıt olarak şu ifadeleri kullandı: "Menderes'in sonunu Kemalizme yaptığı şirinlikler getirmişti. İnşallah Müslümanların mevcut iktidarı da aynı akıbete uğramadan kendine çeki düzen verir."

Bölükbaşı, tepki çeken bu paylaşımı daha sonra sosyal medya hesabından sildi.

