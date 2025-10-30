FSM Köprüsü’nde Acı Olay! Aracından İnip Boğaza Atladı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, saat 15.15 sıralarında Sarıyer istikametinde, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 CHN 783 plakalı otomobiliyle köprüye gelen 51 yaşındaki Ruhi Bora Koçak, aracını durdurarak köprü korkuluklarını aştı ve kendini Boğaz sularına bıraktı.

Durumu gören diğer sürücüler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı dalgıçlar ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

EMİRGAN’DA DENİZDE BULUNDU

Ekiplerin yaptığı arama çalışmaları sonucu Koçak, kısa süre içinde denizden bilinci kapalı şekilde çıkarılarak bota alındı. Emirgan İskelesi’ne getirilen Koçak’a sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olay yerinde Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları tamamlandıktan sonra, Koçak’ın cansız bedeni cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi. Emirgan İskelesi’ne gelen Koçak’ın yakınları ise büyük bir üzüntü yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan aile fertleri uzun süre sakinleştirilemedi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis ekipleri, olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Kaynak: DHA