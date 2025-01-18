Freni Boşalan Kamyon Dehşet Saçtı, Taksi Durağına Girdi

Denizli’de park halindeyken frenleri boşalan kamyon, taksi durağına girdi. Taksi durağındaki araçlara büyük oranda hasar veren kamyonun sürücüsü ve şoförlerden kazadan yara almadan kurtuldu.

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Freni Boşalan Kamyon Dehşet Saçtı, Taksi Durağına Girdi

Denizli’nin Buldan İlçesi Dörteylül Mahallesi’nde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Park halindeyken frenleri boşalan kamyon kendi kendine hareket etti.

Freni Boşalan Kamyon Dehşet Saçtı, Taksi Durağına Girdi - Resim : 1

Kamyon, taksi durağına çarparak durabildi. Taksi durağının içerisinde oturan taksi şoförü olaydan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin incelemesi sonrasında soruşturma başlatıldı.

Freni Boşalan Kamyon Dehşet Saçtı, Taksi Durağına Girdi - Resim : 2

Kaynak: İHA

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