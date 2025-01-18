Freni Boşalan Kamyon Dehşet Saçtı, Taksi Durağına Girdi
Denizli’de park halindeyken frenleri boşalan kamyon, taksi durağına girdi. Taksi durağındaki araçlara büyük oranda hasar veren kamyonun sürücüsü ve şoförlerden kazadan yara almadan kurtuldu.
Denizli’nin Buldan İlçesi Dörteylül Mahallesi’nde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Park halindeyken frenleri boşalan kamyon kendi kendine hareket etti.
Kamyon, taksi durağına çarparak durabildi. Taksi durağının içerisinde oturan taksi şoförü olaydan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerinin incelemesi sonrasında soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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