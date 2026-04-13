Fren Yaptığı An Kabusu Yaşadı, Gökten Adeta Demir Yağdı!

Dehşete düşüren kaza Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. Kamyon sürücüsü, kavşakta dönüş yapmak isteyen otomobile ani fren yaptı. Bu sırada kamyonun kasasındaki demirler, öne doğru hareket edip otomobilin üzerine düştü.

OTOMOBİLİN TAVANINI DELDİ

Kilolarca ağırlıktaki demir çubuklar, otomobilin tavanı ve camının birleştiği noktayı delerek içeri girdi.

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan bir kişi ayağına demir düşmesi sonucu hafif yaralanırken, sürücü tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

O dehşet anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA