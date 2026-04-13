Fren Yaptığı An Kabusu Yaşadı, Gökten Adeta Demir Yağdı!
Antalya Manavgat'ta bir kamyon şoförünün çarpışmayı önlemek için yaptığı ani fren, büyük bir facia ile sonuçlanıyordu. Kamyonun kasasından fırlayan tonlarca ağırlıktaki inşaat demirleri, önündeki otomobilin tavanını ok gibi delerek içeri girdi. Araçtakiler mucize eseri hafif sıyrıklarla kurtuldu. Dehşet anları ise aniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Dehşete düşüren kaza Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana geldi. Kamyon sürücüsü, kavşakta dönüş yapmak isteyen otomobile ani fren yaptı. Bu sırada kamyonun kasasındaki demirler, öne doğru hareket edip otomobilin üzerine düştü.
OTOMOBİLİN TAVANINI DELDİ
Kilolarca ağırlıktaki demir çubuklar, otomobilin tavanı ve camının birleştiği noktayı delerek içeri girdi.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan bir kişi ayağına demir düşmesi sonucu hafif yaralanırken, sürücü tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.
O dehşet anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: