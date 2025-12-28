Fransız Oyuncu Brigitte Bardot Hayatını Kaybetti
Fransız oyuncu Brigitte Bardot hayatını kaybetti.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Fransız oyuncu ve hayvan hakları savunucusu Brigitte Bardot’un yaşamını yitirdiği bildirildi. Brigitte Bardot Vakfı, uzun zamandır sağlık sorunları olan oyuncunun bugün hayatını kaybettiğini duyurdu.
1956 yılında vizyona giren "Ve Tanrı Kadını Yarattı" isimli filmle şöhrete kavuşan Bardot, 1970'li yılların başında oyunculuğu bırakmış ve aktif siyasete atılmıştı.
Özellikle hayvan hakları konusunda sık sık açıklamalarda bulunan Bardot, Fransa'daki aşırı sağcı Ulusal Cephe'ye açık açık destek verdiği için de eleştiri oklarını üzerine çekmişti.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: