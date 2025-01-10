Fransız Gazetesinden 'Yusuf Dikeç' İddiası: 30 Dakikalık Röportaj İçin 1 Milyon Lira İstedi

Milli Atıcı Yusuf Dikeç, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile birlikte gümüş madalya kazanmıştı. Dikeç’in olimpiyatlarda verdiği poz ise tüm dünyada gündem olmuştu.

Olimpiyatlarda elleri cebinde rahat duruşuyla uzun süre adından söz ettiren Dikeç hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Fransız L'Equipe gazetesi, röportaj yapmak istedikleri Yusuf Dikeç'in yarım saatlik görüşme için 30 bin Euro (yaklaşık 1 milyon 90 bin lira) talep ettiğini öne sürdü.

L'Equipe'e göre Yusuf Dikeç'in röportaj şartları şöyle:

- Sorular sadece spor alanından olacak.

- Dikeç'in askeri hayatı ve spor dışında kim olduğuna dair sorulara müsaade yok.

- Röportaj yayınlanmadan önce kontrol edilecek.

- Çekilen fotoğrafların mülkiyeti Dikeç'e ait kalacak.

- Ödeme röportajdan önce ödeme tamamlanmalı.

'RÖPORTAJ YAPMAKLA İLGİLENMİYOR'

Yusuf Dikeç'in aynı zamanda çok eski bir arkadaşı olan avukatı Mehmet Ali Akgül'ün Yusuf Dikeç için "Çok meşgul. Zaten altın madalyayı hedeflediği 2028 Olimpiyatlarına hazırlanıyor. Yusuf bir sanatçı değil, röportaj yapmakla ilgilenmiyor" dediği aktarıldı .

Gazete, taleplerle ilgili, "Bunlar gazetecilik etiği kurallarına birer birer meydan okuyor ama öz güven dikkat çekici" satırlarını yazdı.