Fransa'da 17 yaşındaki gence şiddet uygulayan 2 polis açığa alındı
Fransa'nın Val-d'Oise vilayetine bağlı Villiers-le-Bel kentinde 17 yaşındaki gence şiddet uygulayan 2 polis görevden uzaklaştırıldı.
Fransa'nın Val-d'Oise vilayetine bağlı Villiers-le-Bel kentinde 17 yaşındaki gence şiddet uygulayan 2 polis görevden uzaklaştırıldı.
Le Parisien gazetesinin haberine göre, Sarcelles karakolunda çalışan 2 polisin Villiers-le Bel'de 17 yaşındaki bir genci gözaltına alırken yumrukladığı anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Görüntüler üzerine 2 polis açığa alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Görüntülerde, polislerden birinin genci garajın önüne getirirken yumrukladığı, diğer polisin de yere düşen genci kaldırarak yumrukladığı görülüyor.
Kaynak: AA
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