Fon Soruşturmasında Kritik Tespit: İsviçre’ye Milyonluk Para Transferi

Fon soruşturmasında Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar, Muhammed Yarız’ın hesabından ise 25 milyon euro transfer edildiği tespit edildi.

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Fon Soruşturmasında Kritik Tespit: İsviçre’ye Milyonluk Para Transferi
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Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından ise yine İsviçre’deki bir hesaba 25 milyon euro para transfer edildiği belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında yapılan ilk tespitlere göre, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan’ın hesabından İsviçre’deki bir hesaba 15 milyon dolar, Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın hesabından ise yine İsviçre’deki bir hesaba 25 milyon euro para transfer edildiği belirlendi.

NİHAT KIRMIZI GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olan iş insanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı. Kırmızı'nın soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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