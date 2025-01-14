Flash Haber TV'nin En Tepe İsmi Belli Oldu! Bomba Transfer Yapıldı, Yeni Dönem Ona Emanet

NAFİZ AKYÜZ KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Nafiz Akyüz, gazetecilik kariyerine Türkiye Gazetesi’nde başladı. Hürriyet, Sabah, Milliyet, TGRT ve Star gibi köklü medya kuruluşlarında muhabirlik yaptı. İHA’da Bölge Müdürlüğü, Kanal D’de Yurt Haberler Şefi olarak görev aldıktan sonra Show TV’ye transfer oldu ve 12 yıl boyunca haber müdürlüğü yaptı.