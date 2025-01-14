Flash Haber TV'nin En Tepe İsmi Belli Oldu! Bomba Transfer Yapıldı, Yeni Dönem Ona Emanet
Flash Haber TV’nin yeni dönemdeki yönetim kadrosu belli oldu. Kanalın Genel Yayın Yönetmenliği görevine medya dünyasının tecrübeli ismi Nafiz Akyüz getirildi. Haber Koordinatörü olarak Oğuzhan Müezzino görev alacak. Ana Haber sunuculuğunu Ersoy Dede üstlenirken, Sabah Haberleri Fatin Dağıstanlı’ya emanet edildi.
Kaynak: MedyaRadar
Flash Haber TV, geçtiğimiz aylarda Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu’na satılmak üzereyken bu süreç son anda iptal edilmişti. Kanalın yeni sahibi Bank Pozitif ve Fix 360 reklam ajansının sahibi Erkan Kork oldu. Satışın ardından kanal yönetiminde kapsamlı değişikliklere gidildi.
YENİ YÖNETİM KADROSU ŞEKİLLENDİ
Yeni dönemde Flash Haber TV’nin Genel Yayın Yönetmeni Nafiz Akyüz oldu. Daha önce ekibe katıldığını duyuran Oğuzhan Müezzino, Haber Koordinatörü olarak görev yapacak. Ana Haber Bülteni’ni deneyimli gazeteci Ersoy Dede sunacak. Sabah Haberleri ise Akit TV’den transfer edilen Fatin Dağıstanlı tarafından hazırlanacak ve sunulacak.
Kanalın Ankara Temsilciliği görevine Ercan Gürses atanırken, TRT’den transfer edilen Aytaç Kurnaz İstihbarat Şefliği görevini üstlenecek.
NAFİZ AKYÜZ KİMDİR?
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Nafiz Akyüz, gazetecilik kariyerine Türkiye Gazetesi’nde başladı. Hürriyet, Sabah, Milliyet, TGRT ve Star gibi köklü medya kuruluşlarında muhabirlik yaptı. İHA’da Bölge Müdürlüğü, Kanal D’de Yurt Haberler Şefi olarak görev aldıktan sonra Show TV’ye transfer oldu ve 12 yıl boyunca haber müdürlüğü yaptı.
Sonrasında TGRT’de Haber Koordinatörü olarak görev yapan Akyüz, 2018’de DHA’ya transfer oldu ve burada Görüntülü Haberler Müdürü olarak çalıştı. Ardından Kurumsal İletişim ve Pazarlama biriminin başına getirildi. Beyaz TV’de Haber Müdürü olarak görev yapan Akyüz, medya sektöründeki uzun yıllara dayanan tecrübesini şimdi Flash Haber TV’ye taşıyacak.