Flash Haber TV’den Medya Dünyasında Dengeleri Değiştirecek Hamle: Usta Gazetecinin Yeni Adresi Belli Oldu

ERCAN GÜRSES KİMDİR?

Gazeteci, televizyon programı sunucusu ve köşe yazarı Ercan Gürses, 1972 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Ankara'da gerçekleştiren Gürses, 1996 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu.

Televizyonculuğa 1994 yılında TGRT'de başlayan Ercan Gürses, 25 yıla yaklaşan meslek hayatında ayrıca Show TV ve NTV'de de Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı ve Meclis muhabiri olarak görev yaptı.

Bir dönem Türkiye gazetesinde köşe yazarlığı ve Ankara Temsilci Yardımcılığı yapan Ercan Gürses, “Ercan Gürses'le Hafta Sonu” isimli TV programının yapımcısı ve sunuculuğu da yaptı. Ayrıca TRT Avaz'da “Gündem” adlı siyaset ve dış politika programını sundu.

Ercan Gürses, 2015 yılının başından bu yılın Mayıs ayına kadar İngiliz Reuters haber ajansında siyaset muhabirliği görevini yürüttü.

Sürekli basın kartı sahibi de olan Ercan Gürses, Kanal D Ankara Temsilciliği görevinde de bulundu.

CNN TÜRK ekranlarında pazar günleri saat 21:00'de, Türkiye'nin Gündemi programıyla da gündemin nabzını tuttu. Ankara medyasında sevilen ve başarılı muhabirlerden biri olan Ercan Gürses, 22 Mayıs 2016’da CNN Türk'ün eski ekonomi muhabiri Yeşim Gül ile evlendi.