Fiyatı Bir Haftada Yarıya Düştü: İnsanları Zehirlemesinden Korkuluyor!

Ordu'da fındık üreticilerinin başı, kahverengi kokarcalar ile dertte. Mahsulleri zehirleyen ve rekolte kaybına neden olan kokarcalar nedeniyle 130 liradan başlayan fındık fiyatları, 60 TL'ye kadar geriledi. Çiftçiler, kokarcaların fındıkları zehirli hale getirdiğini belirterek, "Endişeliyiz" dedi.

Fiyatı Bir Haftada Yarıya Düştü: İnsanları Zehirlemesinden Korkuluyor! - Resim: 1

Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynağı olan ve Türkiye'de en fazla Ordu ilinde üretilen fındıkta kahverengi kokarca zararı devam ediyor. İlin sahil kesimlerindeki ilçelerde fındık üreticileri, mahsulünü tamamladıkları ürünlerde büyük hasar olduğunu belirtiyor.

ÇİFTÇİLERİN BAŞI KAHVERENGİ KOKARCA İLE DERTTE

Üreticiler, kahverengi kokarca zararlısı nedeniyle çürüyen fındıklarını ayıklamak ve yüksek fiyata satabilmek adına 30 dereceye ulaşan sıcağın altında fındıklarını seçerek, çürüklerinden ayırmaya çalışıyor. Üreticiler, bölgelere göre fındıklarını satmaya da zorlandıklarını, bazı manavların hiç satın almadığını ve bazılarının ise düşük fiyat verdiğini belirtiyor.

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