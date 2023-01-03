Fiyat artışını fırsat bildiler, sosyal medyadan tuzağa düşürdüler

2023 ile birlikte sürücü kursları da zamlandı. Bazı sahtekarlar da bunu fırsat bilip çok düşük fiyatlarla sınava bile girmeden ehliyet vaadinde bulunur oldu. Sürücü kursu yetkilileri vatandaşlara sosyal medyadaki dolandırıcılara uymamaları yönünde çağrıda bulundu.