Fırtına Etkisini Gösterdi! Seferler İptal Oldu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde öğleden sonra başlayan fırtına öğleden sonra 3 sularında daha etkili oldu.

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Fırtına Etkisini Gösterdi! Seferler İptal Oldu

Bandırma’da öğle üzeri başlayan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Hızı zaman zaman saatte 40 ila 70 kilometreye ulaşan fırtına, Bandırma sahilinde hayatı olumsuz yönde etkiledi. Fırtına sebebiyle İstanbul Deniz Otobüsü (İDO), Bandırma-Yenikapı-Kadıköy deniz otobüsü seferlerini iptal etti.
Bandırma Limanı’nda da zaman zaman aksamalar yaşandığı gözlendi. İlçedeki birçok balıkçı teknesi fırtına sebebi ile denize açılamadı.

Öte yandan, sahil bandında balık tutan amatör balıkçılar fırtına nedeniyle oltalarını toplayarak evin yolunu tuttu.

Kaynak: İHA

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