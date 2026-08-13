Fırtına Bir Kenti Esir Aldı, Eğitim Uçuşları İptal Edildi

Tekirdağ'da etkili olan fırtına nedeniyle Çorlu Atatürk Havalimanı'nda eğitim uçuşları iptal edildi. Şarköy, Marmaraereğlisi ve Saray ilçelerinde denize girmek yasaklandı.

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Fırtına Bir Kenti Esir Aldı, Eğitim Uçuşları İptal Edildi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Tekirdağ'da, sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili oldu.

EĞİTİM UÇUŞLARI İPTAL EDİLDİ

Yer yer saatte 35 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle Çorlu Atatürk Havalimanı'nda bugün yapılması planlanan eğitim uçuşları iptal edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilik, Karadeniz kıyısındaki Saray ilçesinde 1 gün, Marmara Denizi kıyısındaki Şarköy ve Marmaraereğlisi ilçelerinde ise 2 gün denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Olumsuz hava/deniz şartları sebebi ile boğulmaların önlenmesi maksadıyla, Saray ilçemiz genelinde 13 Ağustos tarihinde 1 gün, Şarköy ilçemiz sınırları içerisinde bulunan plajlarda 13-14 Ağustos tarihlerinde 2 gün, Marmaraereğlisi ilçemiz Sultanköy sahilinde 13-14 Ağustos tarihlerinde 2 gün denize girmek yasaklanmıştır" denildi.

BALIKÇILARA DENİZE AÇILAMADI

Diğer yandan fırtına nedeniyle uluslararası taşımacılık yapan gemilerin Tekirdağ gemilerin demirlediği görüldü. Tekirdağ merkez ve Marmaraereğlisi ilçesindeki balıkçılar denize açılamadı, teknelerini barınaklara çekti.

Kaynak: DHA

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