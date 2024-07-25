Fırtına Alarmı: Sabiha Gökçen'de Uçuş Azaltma Kararı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nı işleten Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) beklenen olumsuz meteorolojik koşullarla ilgili açıklama yaptı. Sosyal medya hesabındaki duyuruya göre Cuma günü 15.00'e kadar olan uçuşların yüzde 5'inin iptal edileceği belirtildi. Açıklama şöyle:

“Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle; MADKOM kararı ile 26.07.2024 tarihinde saat 15:00’e kadar olan uçuşların %5’i iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir”

İstanbul ve çevresinde beklenen kuvvetli yağışla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AKOM ve İstanbul Valiliği uyarılar yayınlamıştı. Aralıklarla etkili olması beklenen kuvvetli yağışın bu gece yarısı 00.00'da başlaması ve yarın öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

AKOM'DAN DA UYARI GELDİ

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanmasının beklendiğini açıkladı. Ani bastıran sağanaklar şeklinde beklenen yağışların, cuma akşamı 17.00’ye kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

İstanbul genelinde bu akşam 21.00’den itibaren gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması bekleniyor. Yağışların, gece saatlerinden öğlene kadar kuvvetli şekilde etkili olacağı tahmin ediliyor. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul’da akşam 21.00 saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği duyuruldu. Yağışların ani bastıran sağanaklar şeklinde etkili olması beklenirken, gece saatlerinden itibaren de etkisini arttırması bekleniyor. Yoğun şimşek ve yıldırım düşmesi, şiddetli rüzgarın da beklendiğini duyuran AKOM, yağışların Cuma akşamı 17.00’a kadar etkili olması bekleniyor.