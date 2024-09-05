Fırınlar Artık Ekmekleri Bu Şekilde Satmak Zorunda

Fırınlarda taze şekilde çıkarılan ve satışı yapılan ekmeklere ilişkin Türk Standartları Enstitüsü tarafından yeni kısıtlamalar getirildi. Fırıncılar düzenlemeye tepki gösterdi.

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Fırınlar Artık Ekmekleri Bu Şekilde Satmak Zorunda - Resim: 1

Geçmiş yıllarda Türkiye'de uygulanan ancak bir süre sonra yürürlükten kaldırılan etiket uygulaması geri dönüyor.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından kararlaştırılan yeni düzenlemede, süpermarket zincirlerinde satılan ambalajlı ekmeklerin dışında kalan, fırınlarda satışa sunulan ekmekler için etiket zorunluluğu getirildi. Yeni düzenleme ile birlikte artık ekmeğin üzerinde, fırının adı, üretim yeri ve tarihi gibi bilgilerin yer alması gerekecek.

"KİMSEYE EKMEK SATAMAYIZ"

Kısa süre içerisinde Türkiye'nin tamamında zorunlu hale getirilecek uygulamaya ilk tepki fırıncılardan geldi. ATV Haber'e konuşan fırıncı Fehmi Aksünür, "Sıcak sıcak satış varken, soğuk satıştan kim faydalanır? Müşteri rahatça ekmeğini almak ister. Akşamdan kalan ekmeği biz sabah satamayız. Sıcak çıkan ekmeği bekletemeyiz. Kimse almaz." dedi.

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