Fırının Bacasından Çıkan Yangın Tarihi Konağa Sıçradı!

Denizli’de tarihi bir binada faaliyet gösteren fırının bacasında çıkan yangın, tarihi konağa sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Fırının Bacasından Çıkan Yangın Tarihi Konağa Sıçradı!

Denizli'nin Buldan ilçesi Yeşildere Mahallesi Hamamboğazı Sokak'ta yangın meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; tarihi bir binada faaliyet gösteren fırının bacasından alevler yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bacada başlayan yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşlarına rağmen alevler fırının yanında bulunan bir başka tarihi konağa daha sıçradı.

İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangında ise ölen ya da yaralanan olmaması teselli oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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