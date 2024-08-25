Fırında Gidecekler Dikkat! Ekmek Satışında Yeni Dönem Başladı: Artık Zorunlu Oldu
Ekmek almaya gideceklerin dikkat etmesi gereken bir düzenlemeye gidildi. Ambalajlı ekmekler hariç, fırınlarda taze çıkan ekmekler için yeni kurallar getirildi.
Türk Standartları Enstitüsü (TSE), ekmek satışına ilişkin yeni düzenlemeler getirdi. Ambalajlı ekmekler hariç, fırınlarda taze çıkan ekmekler için belirli kurallar belirlendi. Artık ekmeklerin üzerinde fırının adı, üretim yeri ve üretim tarihi gibi bilgilerin yer alması zorunlu olacak.
Kaynak: Gerçek Gündem