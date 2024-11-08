Fırına 2 Haftada 2 Kez Silahlı Saldırı

Kayseri'de bir fırına silahlı saldırı düzenlendi. Kamera kayıtlarına yansıyan olayda iki kişinin motosikletle gelerek fırına ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Fırına 2 hafta önce de silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi.

Son Güncelleme:
Fırına 2 Haftada 2 Kez Silahlı Saldırı

Kayseri'de Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Karataş Sokak’ta bulunan bir fırına saat 21.30 sıralarında motosiklet ile gelen 2 kişi henüz bilinmeyen nedenle iş yerine silahlı saldırıda bulundu. Şüpheliler, saldırının ardından motosikletle bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüphelilerin tüfeklerinden çıkan saçmalar fırının camlarına isabet ederken, polis çalışma başlattı. Silahlı saldırı anı ise fırının güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet ile iş yerinin önüne gelen 2 kişinin ateş açtığı ve hızla kaçtıkları görüldü.

Fırına 2 Haftada 2 Kez Silahlı Saldırı - Resim : 1

Öte yandan, aynı iş yerine 2 hafta önce de silahlı saldırı yapıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Fırına 2 Haftada 2 Kez Silahlı Saldırı - Resim : 2

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Meteoroloji'den Hafta Sonu Uyarısı! Sağanak Yağış Kapıda Meteoroloji'den Hafta Sonu Uyarısı
NASA Tarafından Onaylandı: Bu Bitkiler Evin Havasını Tertemiz Yapıyor! NASA Tarafından Onaylandı: Bu Bitkiler Evin Havasını Tertemiz Yapıyor!
Kuruyemişlerde Gizli Tehlike: Resmen Zehre Dönüşüyor Kuruyemişlerde Gizli Tehlike: Resmen Zehre Dönüşüyor
İsrail Gazze’de Bir Evi Vurdu: Çoğu Kadın ve Çocuk En Az 9 Ölü İsrail Gazze’de Bir Evi Vurdu