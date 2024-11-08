Fırına 2 Haftada 2 Kez Silahlı Saldırı

Kayseri'de Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Karataş Sokak’ta bulunan bir fırına saat 21.30 sıralarında motosiklet ile gelen 2 kişi henüz bilinmeyen nedenle iş yerine silahlı saldırıda bulundu. Şüpheliler, saldırının ardından motosikletle bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Şüphelilerin tüfeklerinden çıkan saçmalar fırının camlarına isabet ederken, polis çalışma başlattı. Silahlı saldırı anı ise fırının güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet ile iş yerinin önüne gelen 2 kişinin ateş açtığı ve hızla kaçtıkları görüldü.

Öte yandan, aynı iş yerine 2 hafta önce de silahlı saldırı yapıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA