Fırat Nehri’nden Acı Haber: 14 Yaşındaki Muhammed'in Cansız Bedeni Bulundu

Gaziantep'in Nizip ilçesinde nehirde kaybolan çocuktan gelen acı haber, ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Kırsal Belkız Mahallesi'ndeki iskele mevkisinde meydana gelen olayda, sıcak havada serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 14 yaşındaki Muhammed Cabir bir anda suda batarak kaybolmuştu. Çevredeki vatandaşların ve ihbar üzerine bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin iki gündür aralıksız sürdürdüğü arama çalışmaları acı bir şekilde noktalandı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Sabahın erken saatlerinde nehir yüzeyinde hareketsiz bir kişinin durduğunu fark eden çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine nehir kıyısına jandarma, sağlık ekipleri ve su altı dalgıç personeli sevk edildi. Sudan çıkarılan kişinin, 2 gündür aranan Muhammed Cabir olduğu ve boğularak yaşamını yitirdiği kesinleşti.

OTOPSİNİN ARDINDAN TOPRAĞA VERİLDİ

Muhammed Cabir'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenaze, defnedilmek üzere gözyaşları içinde yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kaynak: İHA