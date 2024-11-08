Firari Mahkum Kiralık Evde Yakayı Ele Verdi

Yozgat’ta cezaevinden firar eden şahıs, sahte kimlikle kiraladığı evde yakalandı. Yakalanan şahıs yeniden cezaevine teslim edildi.

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Firari Mahkum Kiralık Evde Yakayı Ele Verdi

Yozgat’ta “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama” suçundan 23 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan K.D., cezaevinden firar etti. Kaçak K.D. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından sahte kimlik kullanarak kiraladığı evde yakalandı.

Firari Mahkum Kiralık Evde Yakayı Ele Verdi - Resim : 1

05 Kasım tarihinde firar ettiği öğrenilen K.D. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Yozgat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA

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