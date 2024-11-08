Firari Mahkum Kiralık Evde Yakayı Ele Verdi

Yozgat’ta “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama” suçundan 23 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan K.D., cezaevinden firar etti. Kaçak K.D. Yozgat İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından sahte kimlik kullanarak kiraladığı evde yakalandı.

05 Kasım tarihinde firar ettiği öğrenilen K.D. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Yozgat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA