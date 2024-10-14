Firari Hükümlü, Eczaneden İlaç Çalınca Yakalandı

Antalya’nın Serik ilçesinde eczanenin arka odasında bulunan pencereden giren hırsız, satışı kontrole tabi ilaçların bulunduğu kasa ile kilitli çekmece içerisindeki bir miktar parayı çalarak kayıplara karıştı. Eczane sahibi sabah geldiğinde olayı fark ederek güvenlik kamerasından izleyip durumu polis ekiplerine haber verdi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, görüntülerde hırsızın ilaçları ve çekmecedeki paraları bir çantaya doldurduğu anlar yer aldı. Olay sonrası polis, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

CEZAEVİ FİRARİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şüphelinin İ. B. olduğunu tespit edip yakaladı. "Hırsızlık" suçundan 7 yıl 10 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve Elmalı Cezaevinden firar ettiği anlaşılan şahsın üst aramasında ise uyuşturucu madde ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen İ. B., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA