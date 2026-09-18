Fındık Piyasasında Denetim: Bakanlık Müfettiş Görevlendirdi

Ticaret Bakanlığı, fındık piyasasındaki işleyişin incelenmesi amacıyla Giresun ve Ordu’da denetim süreci başlattı. Piyasa koşullarını incelemek üzere bölgeye müfettiş görevlendirildi.

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Fındık Piyasasında Denetim: Bakanlık Müfettiş Görevlendirdi
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Ticaret Bakanlığı, fındık piyasasındaki işlemler ve piyasa koşullarının incelenmesi amacıyla Ordu ve Giresun’daki ticaret borsalarında denetim başlattı. Bakanlığın açıklamasına göre müfettişler, Ordu, Giresun, Ünye ve Fatsa Ticaret Borsalarındaki işlemleri inceleyecek.

Denetim kapsamında piyasa işleyişinin yanı sıra üreticilerin haklarının korunması, üretim maliyetlerinin karşılanması, üretimin sürdürülebilirliği ve tüketicilerin ürüne uygun fiyatlarla erişimi açısından incelemeler yapılacak.

PİYASAYO BOZANLARA AF YOK

Bakanlık, denetim sonucunda piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu veya tüketicilerin ürünlere ulaşmasını engelleyici faaliyetlerin tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat kapsamında idari yaptırımlar uygulanacağını bildirdi. Müfettişlerin ticaret borsalarındaki incelemelerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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