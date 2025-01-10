Filmleri Aratmayan Olay: Jandarmayı Görünce Camdan Atladı

Kayseri'de hakkında kesinleşmiş 26,5 yıl hapis cezası bulunan kadın jandarmayı görünce balkondan atladı. Kadın hükümlü, tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi

Filmleri Aratmayan Olay: Jandarmayı Görünce Camdan Atladı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Hırsızlık' ve 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından hakkında kesinleşmiş 26 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve 10 aydır aranan firari M.Ç. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda firari hükümlünün Kocasinan ilçesi Turgutreis Mahallesi'ndeki annesinin evinde olduğu tespit edildi. Firari hükümlü, bir araca bineceği sırada jandarma ekiplerini görünce annesinin evine girdi.

Kaçarken 2'nci katın balkonundan atlayan M.Ç., odun ve demir parçalarının üzerine düştü. Yaralanan firari hükümlü, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kadın hükümlü, tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kocaeli'de Operasyon: 2 Hükümlü YakalandıKocaeli'de Operasyon: 2 Hükümlü YakalandıGüncel

Afyon'da Firari Hükümlü YakalandıAfyon'da Firari Hükümlü YakalandıGüncel

Kaynak: DHA

Şefler Pişiyi Böyle Hazırlıyor ve Asla Pişi Yağ Çekmiyor: Çıtır Çıtır Oluyor Şefler Pişiyi Böyle Hazırlıyor ve Asla Pişi Yağ Çekmiyor: Çıtır Çıtır Oluyor
İstanbul'daki 1 Daire Fiyatına O Şehirde 3 Daire Alınıyor! Akın Akın Gidenler Var İstanbul'daki 1 Daire Fiyatına O Şehirde 3 Daire Alınıyor! Akın Akın Gidenler Var
26 İlde Milyonluk Vurgun... Kombi Dolandırıcılarına Dikkat! Kombi Dolandırıcılarına Dikkat!
Hekimler Bir Kez Daha İş Bıraktı: Yarattığınız Sistem Ölmesin Diye Bebeklerin Ölmesine Sessiz Kalıyorsunuz 'Yarattığınız Sistem Ölmesin Diye Bebekleri Öldürüyorsunuz'
Çöken İskele ile Zemin Kata Düştü, O Anları Kaydetti Çöken İskele ile Zemin Kata Düştü, O Anları Kaydetti
Yeni Yol Partisi'nin Kuruluşu İçin İlk Adım... Genel Başkan Belli Oldu Yeni Yol Partisi'nin Kuruluşu İçin İlk Adım