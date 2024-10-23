Filmleri Aratmayan Olay! Geçirdiği Kazayla 40 Yıl Geriye Gitti, Kendini 24 Yaşında Sanıyor

2019 yılında Roma’da yaşanan bir trafik kazası Luciano D’Adamo’nun hayatını tamamen değiştirdi. Bir araba çarpması sonucu komaya giren D’Adamo, uyandığında 40 yıllık anılarını kaybetti. IL Messaggero gazetesine göre, Luciano’nun hatırladığı son anı, 1980 yılında evinden çıkışıydı.

Komadan uyandıktan sonra, yanında bulunan oğlu ve karısını tanımıyor, onları yabancı olarak görüyordu. Zihninde hala nişanlısı vardı, fakat hastanede duran kadının kim olduğunu bilemiyordu. Aynaya baktığında kendi yansımasını bile tanımakta zorlanıyordu.

Komadan uyandığında, ilk isteği annesini aramak olmuştu. Ancak kendisine verilen cep telefonunu tanımadığından, arama yapma konusunda zorluk çekti. 1980’lerde cep telefonlarının yaygın olmadığını unutan D’Adamo, annesinin vefatını da hatırlamıyordu. Geçen yıllar içinde ailesi ve arkadaş çevresinde meydana gelen değişikliklere uyum sağlamak zorunda kaldı.

Zamanla teknolojiye de alışması gerekti; navigasyon cihazını ilk gördüğünde şoke oldu. "Beni selamlayan insanlar oluyor. Eski bir arkadaşım olduğunu düşünerek nezaketen selam veriyorum ama kim olduklarını bilmiyorum" diyen Luciano, eski dostlarıyla karşılaşmaların kendisi için hem duygusal hem de kafa karıştırıcı olduğunu ifade etti.

Hayatındaki boşlukları doldurmak için doktorlarıyla birlikte çalışarak yeniden sosyalleşmeye çalışan D’Adamo, anı eksiklikleriyle sık sık karşılaşıyor. Eşi, Paris’e birlikte gittiklerini hatırlattığında, "Sen gitmiş olabilirsin, ama ben gitmedim" yanıtını veriyor.

Şimdi Luciano D’Adamo, kaybettiği anıları geri kazanmanın ve yeni dünyaya uyum sağlamanın zorlu mücadelesini veriyor. Bu süreç, hem onun hem de sevdikleri için son derece zorlu geçiyor.

Kaynak: IL Messaggero