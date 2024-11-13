Film Seti Değil Bursa Sokakları, Polisten 60 Kilometre Kaçtı ama 120 Binlik Cezadan Kaçamadı

Bursa’da alkol çevirmesini görünce kaçan araç tam 60 kilometre boyunca takip edildi. Takip sonrası izini kaybettiren aracın plakasına 120 bin lira ceza yazılırken otomobili arama çalışmaları sürüyor.

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İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin huzur ve güvenini artırmak adına uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak İstanbul Yolu Caddesi üzerine atılan alkol uygulamasını gören 16 BIJ plakalı otomobil, ara sokağa daldı. Burada da karşısında trafik ekiplerini gören sürücü canını hiçe sayarak kaçmaya başladı.

Film Seti Değil Bursa Sokakları, Polisten 60 Kilometre Kaçtı ama 120 Binlik Cezadan Kaçamadı - Resim : 1

FİLM SETİ DEĞİL BURSA SOKAKLARI

Uygulama noktasından kaçan 16 BIJ plakalı otomobilin peşine düşen ekipler, otomobili yaklaşık 60 kilometre kovaladı. Seyir halindeyken 'Makas' atan ve ara sokaklarda 'Drift' atan sürücü, ana artere çıkarak kaçmaya devam etti.

Film Seti Değil Bursa Sokakları, Polisten 60 Kilometre Kaçtı ama 120 Binlik Cezadan Kaçamadı - Resim : 2

POLİSTEN KAÇTI AMA CEZADAN KAÇAMADI

Ekiplerin yolu kesmesi sonrası yavaşlayan sürücü, buradan da kurtulmayı başardı. Gözden kaybolan 16 BIJ plakalı otomobile, trafik ekiplerince 120 bin lira cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, otomobilin ekiplerce arandığı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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