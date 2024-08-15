Filistin İçin Tarihi Oturum: Mahmud Abbas TBMM'den Dünyaya Sesleniyor

On ayı aşkın süredir İsrail'in katliamlarına maruz bırakılan Filistin halkı adına Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas bugün TBMM Genel Kurulu’na hitap edecek. Abbas’ın sağlık sorunları nedeniyle konuşmasını önce oturduğu yerden yapmak istediği ancak alınan son karara göre kürsüde konuşma yapma kararı aldığı öğrenildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulu’nu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Türkiye’yi ziyareti ve TBMM’de yapacağı konuşma nedeniyle bugün için toplantıya çağırdı. TBMM Genel Kurulu’nun olağanüstü toplantısı dolayısıyla Meclis çevresindeki ve yerleşkedeki güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarıldı.

Ayrıca, davetliler dışında TBMM’ye ziyaretçi kabul edilmiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Abbas’ın konuşmasını Genel Kurul Salonu’nda dinliyor.

ABBAS İLE ERDOĞAN TBMM'DE

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Meclis'e giriş yaptı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, açılış konuşmasını yaptıktan sonra konuşması için Mahmud Abbas'ı kürsüye davet etti.

Mahmud Abbas'ın konuşması şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Kurtulmuş, saygıdeğer milletvekilleri, kıymetli misafirler, kardeş Türk halkı. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üstünüze olsun. Sizlere mübarek Filistin'den, Kudüs'ten geliyorum. Sizlere 1948'den büyük acıyı yaşayan halkımın mesajıyla geldim. Halkım uluslararası adaletten yoksun ve değişmez milli haklarından yoksun olarak İsrail işgaline karşı büyük bir mücadele sürdürüyor."

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