Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Türkiye'ye Geliyor!
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 11-13 Ağustos 2026 tarihlerinde Türkiye'ye resmî bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.
MAHMUD ABBAS TÜRKİYE'YE GELİYOR
Duran, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 11-13 Ağustos tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.
Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 11-13 Ağustos 2026 tarihlerinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ziyaret kapsamında 12 Ağustos Çarşamba günü yapılacak görüşmelerde, Filistin'deki son gelişmeler, ikili ilişkilerimiz ve bölgesel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır."
Kaynak: AA-DHA
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