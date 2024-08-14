Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ankara'ya Geldi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve beraberindeki heyet Ankara'ya geldi. Abbas'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi ve TBMM'ye hitap etmesi bekleniyor.

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ankara'ya Geldi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 18.20'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

Havalimanında Abbas'ı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve çok sayıda yetkili karşıladı. Abbas'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi ve TBMM Genel Kuruluna hitap etmesi bekleniyor.

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Kaynak: AA

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